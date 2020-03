Deadly Premonition 2, nuove anticipazioni sul gioco dal doppiatore del protagonista

Deadly Premonition 2 è il seguito del survival horror uscito nel 2010 inizialmente su Xbox 360 e poi su PlayStation 3 e infine arrivato su PC. Dopo l’annuncio del seguito come esclusiva Nintendo, una versione chiamata Deadly Premonition Origins era stata pubblicata per Nintendo Switch. Chiaramente ispirato a Twin Peaks, il gioco si contraddistingue per un gameplay piuttosto brutto ma per un’atmosfera e una storia uniche.

Nuovi dettagli sul seguito arrivano da Jeff Kramer, doppiatore del protagonista Francis York Morgan, che ha rilasciato un’intervista al sito Deadly Premonition Archives dando qualche anticipazione sul secondo capitolo. Secondo Kramer, il sequel sarà su tutto un altro livello e il creatore della serie, Swery, si è davvero superato rispetto al primo episodio. Anche nel seguito, inoltre, come già succedeva nei viaggi in macchina del primo capitolo, York parlerà di film e registi della cinematografia anni ’80 e ’90. Inoltre il doppiatore non avrebbe registrato molti dialoghi per le quest secondarie (numerose nel primo gioco) e ha anticipato che Deadly Premonition 2 si concentrerà sopratutto sulla storia principale. Infine, secondo Kramer, non bisognerà aspettare ancora molto per vedere il seguito aggiungendo dei dettagli della trama che potrebbero anche essere degli spoiler.

Secondo Kramer, infatti, il protagonista York nel seguito si muoverà tra due diverse dimensioni e linee temporali e di lui ci saranno molteplici versioni all’interno del gioco. Inoltre Deadly Premonition 2 non sarà un more-of-the-same.

Un dettaglio interessante riguarda anche il primo episodio della serie. Quando ancora il gioco si chiamava Rainy Woods, dopo aver concluso il doppiaggio, Kramer fu costretto a ridoppiare almeno metà dei dialoghi del gioco a causa di problemi con la produzione di Twin Peaks, al quale il gioco è palesemente ispirato. Deadly Premonition 2 dovrebbe arrivare entro l’anno e a pubblicarlo sarà Nintendo che ha anche finanziato lo sviluppo del gioco.