Deadly Premonition 2: la grafica si è fermata al 2010, ecco il trailer

Deadly Premonition 2 A Blessing in Disguise è stato annunciato tempo fa, quando il titolo fece capolino a gran sorpresa durante uno dei passati Nintendo Direct. Il secondo capitolo della saga investigativa/horror ideata da Swery, pseudonimo del game designer Hidetaka Suehiro, ora si è riproposto con un nuovo trailer di lancio che ne anticipa l’uscita in esclusiva su Nintendo Switch per il prossimo 10 luglio.

Il trailer immerge il giocatore in quella che è la cittadina di Le Carrè, la nuova ambientazione che farà da teatro agli strambi e inquietanti avvenimenti di questo Deadly premonition 2 A Blessing in Disguise. Lo stile con cui vengono proposti i nuovi luoghi d’interesse della piccola città, le attività che potranno proposte ai giocatori e i personaggi vecchi e nuovi che appaiono seguono tutti il classico mood già proposto dal team di Swery nel primo capitolo del 2010.

Anche l’aspetto grafico proposto da questo sequel è rimasto pressoché invariato rispetto al primo Deadly Premonition. C’è da dire però, che il titolo non ha mai voluto brillare per il suo aspetto visivo, piuttosto l’idea che è sempre stata alla base delle produzioni di Swery puntata tutto su una narrazione folle e molto vicina alle produzioni televisive e cinematografiche del genere horror e thriller, cosa che questo sequel si prefigge di fare altrettanto.

Vi ricordiamo nuovamente che, Deadly Premonition 2 A Blessing in Diguise uscirà il prossimo 10 luglio in esclusiva su Nintendo Switch. Avete visto quest’ultimo trailer di lancio del nuova Deadly Premonition? Acquisterete questo nuovo titolo in uscita su Nintendo Switch? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.