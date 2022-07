Guy Beahm, conosciuto come Dr. Disrespect, ha finalmente tolto i veli dal suo videogioco attualmente in sviluppo. Beahm, che già in passato ha lavorato come level designer per Sledgehammer Games e che si è successivamente re inventato come streamer di successo, ha ufficializzato il suo primo videogioco prodotto in maniera indipendente nel corso delle ultime ore: chiamato Deadrop, il nuovo shooter ha ovviamente un’anima molto competitiva, ma ha già attirato alcune critiche per l’utilizzo dei token non fungibili. Polemiche a parte, Midnight Society (il team di sviluppo del Dottore) ha deciso di svelare il gameplay e le prime informazioni sul progetto, dopo quasi un anno di attesa.

L’arrivo delle prime preview di Deadrop (riservate praticamente solamente ad alcuni influencer) coincide anche con l’arrivo del primo snapshot. Midnight Society ha infatti deciso di fornire ad alcuni utenti selezionati porzioni del gioco, chiamate appunto “snapshot”, che serviranno ad avere dei feedback su alcuni aspetti del gioco. La prima di queste è disponibile già da ora per tutti coloro che sono stati scelti e si tratta del primo step per una campagna marketing decisamente forte, che includerà anche diverse partnership con alcuni influencer più o meno famosi, che lavoreranno insieme a Dr. Disrespect per il lancio e lo sviluppo del gioco.

Le anteprime di gioco sono state pubblicate su YouTube da diversi influencer. Pur essendo tratte da una build molto acerba, sono abbastanza utili per mostrarci ciò che il team di sviluppo ha prodotto e quali saranno ovviamente le ambizioni dello studio. Potete dare uno sguardo al primo video di gameplay del gioco grazie al video che trovate poco più in basso.

Deadrop non ha ancora una data di uscita ed è probabilmente troppo presto per poterne ottenere una. Con molta probabilità il gioco tornerà a mostrarsi in maniera più corposa nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni in merito.