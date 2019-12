Death Come True, un teaser per il progetto del creatore di Danganronpa

Death Come True è il nuovo progetto annunciato alcuni giorni fa da Izanagi Games e che vedrà come game director Kazutaka Kodaka, creatore della serie Danganronpa. Si tratterà di un film interattivo che combinerà elementi ludici ad altri prettamente cinematografici e in cui le decisioni del giocatore avranno un ruolo determinante nella storia portando a differenti finali.

In tutto, il gioco comprenderà sette personaggi di cui al momento sono stati svelati due attori, ovvero Kanata Hongo che sarà il protagonista e l’attrice Chiaki Kuriyama che interpreterà il ruolo di un investigatore di polizia. Il teaser rilasciato negli ultimi giorni ha infatti confermato che il gioco sarà un thriller con tanto di killer che probabilmente darà la caccia al personaggio principale.

Kazutaka Kodaka oltre a essere il game director ha curato anche la storia di questo Death Come True, mentre il produttore è il CEO di Izanagi Games, Shinsuke Umeda. A occuparsi delle musiche sarà invece lo stesso compositore della serie Danganronpa, ovvero Masafumi Takada che in passato ha firmato anche le colonne sonore di giochi come The Evil Within e quelle estremamente apprezzate di Killer 7 e del primo No More Heroes, entrambi giochi sviluppati dallo studio Grasshopper Manufacture del game designer Suda 51.

Al momento Death Comes True è previsto su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e anche su iOS e Android. Lo sviluppo sta sicuramente riguardando tutte queste piattaforme ma lo stesso account Twitter ufficiale del gioco spiega che questi piani potrebbero essere modificati qualora non dovessero essere trovati accordi sulle singole piattaforme. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda la data d’uscita anche se a breve dovrebbe essere reso noto il prezzo di questo film interattivo, il che fa pensare a una possibile uscita ormai estremamente vicina.