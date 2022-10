Nel corso dell’ultima parte dell’estate 2022, il noto game designer Hideo Kojima ha deciso di far partire una nuova macchina speculativa che, molto probabilmente, ci porterà all’annuncio di un nuovo gioco. A far parlare di un possibile Death Stranding 2 sono alcuni poster che hanno fatto velocemente il giro del mondo. Il tutto è cominciato allo scorso Tokyo Game Show 2022, dove Hideo Kojima ha presentato il primo di una serie di poster parecchio criptici.

Per ricapitolare, il primo poster pubblicato nel periodo della scorsa TGS mostrava una misteriosa silhouette femminile accompagnata dalla dicitura “who am I”. Quello che è sembrato a tutti gli effetti un primo teaser si è rivelato essere l’annuncio di una nuova collaborazione tra Kojima Production e l’attrice Elle Fanning. Questa conferma ha fatto esplodere l’entusiasmo dei fan, i quali hanno subito fatto nascere la teoria per cui il prossimo gioco del team nipponico sarà proprio Death Stranding 2.

La risoluzione del primo enigma è arrivato con un nuovo poster che ha lasciato un secondo quesito misterioso. La domanda è passata da “chi” a “dove”, e dopo qualche settimana Hideo Kojima è tornato quest’oggi con un terzo quesito. A quanto pare, però, il terzo poster ci dà la risposta alla seconda domanda. Come possiamo vedere dall’immagine apparsa in rete stamane c’è un logo alquanto misterioso che, però, dal design sembra avere alcuni elementi in comune proprio con il mondo di Death Stranding.

A tutto questo non manca nemmeno stavolta una parolina magica che ci lascia con tani punti interrogativi. Questa volta tocca al “how”, lasciandoci viaggiare con la mente su più possibili scenari temporali. In tutto questo speculare, però, mancano ancora tanti dettagli. Nonostante ciò sembra proprio che in molti siano quasi certi che tutto questo movimento scaturito da Hideo Kojima ci possa portare all’annuncio di Death Stranding 2. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere nuove comunicazioni da parte del team nipponico.