Death Stranding 2 è realtà, o almeno così afferma Norman Reedus. Negli ultimi giorni, infatti, l’attore ha rilasciato un’intervista al portale Leo Edit, dove ha parlato della sua vita e dei suoi precedenti lavori, svelando come Kojima Productions abbia cominciato i lavori sul secondo atto del suo progetto di debutto.

Norman Reedus ha letteralmente confermato il sequel di Death Stranding rispondendo a una domanda molto specifica da parte del giornalista. “Sì, abbiamo appena cominciato a filmare per il secondo”, le parole di Reedus, che poi ha addirittura rilanciato alla domanda successiva, eliminando praticamente ogni dubbio su cosa sia al lavoro Hideo Kojima in questo periodo. “Ci abbiamo messo due o tre anni a finire tutte le sessioni di MoCap. Il gioco è poi uscito e ha vinto tutti quei premi, dunque sì, stiamo preparando la seconda parte”, le parole di Reedus dichiarate in seguito alla testata.

Insomma, salvo clamorosi colpi di scena, Death Stranding 2 sarà realtà. Se sarà ancora esclusiva PlayStation, però, è ancora tutto da vedere. Secondo l’insider Roberto Serrano’, in Kojima Productions ci sarebbero ben due progetti in sviluppo: il primo è il sequel dell’avventura di Sam, il secondo invece un horror survival, ispirato al game design di Silent Hills, il reboot della serie di Konami in sviluppo tra il 2012 e il 2014 e successivamente cancellato. Lo stesso Serrano’, inoltre, ritiene che entrambi i progetti siano esclusiva PS5, ma è chiaro che in questo caso siamo ancora nel campo dei rumor e delle speculazioni.

I shared some info by my original account (now suspended) in the past

Currently there are two projects in development by Kojima Productions

– One is the sequel of Death Stranding

– One is an horror survival game (inspired to its Silent Hills)

Both are PlayStation exclusives https://t.co/BBJEMnxFDJ

— Roberto Serrano' ☮️ | (@geronimo_73_) May 20, 2022