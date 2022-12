Nel corso della notte italiana, si sono tenuti i The Game Awards 2022, dove Hideo Kojima ha ufficializzato Death Stranding 2. In realtà di ufficiale, almeno per ora, c’è ben poco: il titolo è privo di una data di uscita e addirittura il suo nome non sarebbe neanche quello ufficiale, considerato che viene considerato come Working Title. Tuttavia, al termine del filmato, è emerso un dettaglio non da poco.

Come è possibile vedere alla fine del trailer, Death Stranding 2 non sarà sviluppato con un motore grafico nuovo, bensì sfruttando il DECIMA Engine. Si tratta dello stesso motore che ha dato vita alla serie di Horizon, creato da Guerrilla Games e già impiegato nel primo gioco di Hideo Kojima dopo il divorzio da Konami. Squadra che vince, dunque, non si cambia: ancora una volta Kojima impiegherà il motore grafico sviluppato dal team first party di Sony con base in Olanda.

Al momento questo è l’unico dettaglio veramente di rilievo su Death Stranding 2, al di là ovviamente della conferma di alcuni membri del cast (che non saranno ovviamente gli ultimi) e dell’esclusività PlayStation. Esattamente come il primo capitolo, infatti, il gioco sarà un’esclusiva per l’ultima console Sony, ovvero PS5.

Su Death Stranding 2 sono già partite diverse speculazioni, tra cui la possibilità che in realtà la rete chirale sia stata utilizzata per scopi mailigni da parte di Higgs e che il battaglione guidato dallo stesso faccia parte dei nemici che andremo ad affrontare nel corso dell’avventura, che andranno a rimpiazzare i muli. Speculazioni, anche, sul mondo che andremo ad affrontare: ci saranno ancora le Creature Arenate oppure no? Speculazioni al momento, che potrebbero non trovare conferma prima di tantissimi mesi. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli e annunci in merito, dunque continuate a seguire Game Division per tutte le novità in dirittura d’arrivo.