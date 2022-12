Andando per un secondo oltre tutta l’eccitazione derivata dal recente annuncio di Death Stranding 2, prestando sufficiente attenzione al suo filmato di presentazione si può notare il framework utilizzato per creare i modelli umani in game.

Si tratta del Metahuman utilizzato anche da Epic Games, sfruttato per la creazione modelli umani 3D high-poly generati in modo procedurale. La fama di questo framework è dovuta alla sua accessibilità completa anche di app dedicata. Pur non conoscendo ancora praticamente nulla del titolo, non risulta affatto strano l’utilizzo di uno strumento del genere per un’esperienza che dovrebbe riconfermarsi open world.

Death Stranding 2 avrà probabilmente bisogno di un numero maggiore di “elementi umani” all’interno del suo mondo, e forse il tutto verrà sfruttato in modo differente dal passato. Resta comunque fondamentale la scissione fra le tecniche disponibili tramite Metahuman, e la classica e molto più precisa scansione degli attori. Questa resterà immutata nel nuovo lavoro di Kojima, se non migliorata rispetto a prima, sfruttata pienamente per la caratterizzazione dei personaggi principali.

Non conoscendo ancora praticamente nulla in merito alla trama di Death Stranding 2 i fan hanno cominciato a speculare sul trailer di recente pubblicazione, nel corso dei The Game Awards 2022, traendo le primissime conclusioni riguardo a questo inedito arco narrativo. La possibilità di un seguito comunque non giunge nuova alle masse di appassionati che già qualche mese fa avevano notato qualcosa di particolare in un poster molto specifico. Per adesso non ci resta altro che attendere nuovi dettagli in merito al videogioco e al suo attuale sviluppo. Conoscendo il suo autore non ci sarebbe neanche troppo da fidarsi sulle informazioni precedenti al rilascio, in effetti.