Come abbiamo riportato ieri, Norman Reedus ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno fatto pensare allo sviluppo di Death Stranding 2. Nonostante le notizie siano tutt’altro che confermate, Hideo Kojima ha voluto rispondere con la sua solita ironia alla fuga di notizie. In un tweet di questa mattina, lo sviluppatore ha, infatti, condiviso tre foto di se stesso e Reedus. Non è chiaro esattamente quando o dove siano state scattate le foto, ma i due sembrano essere in una posizione associata alla serie TV di The Walking Dead, di cui Reedus fa parte.

La descrizione del post recita: “Vai nella tua stanza privata, amico mio“. Si tratta di un chiaro riferimento ai momenti di Death Stranding in cui il personaggio di Reedus, Sam Bridges, riposa tra una consegna e l’altra. Kojima ha, inoltre, utilizzato le emoji con il pollice in su e gli occhi a cuore. Anche se sembra un’affermazione azzardata, questi segnali potrebbero essere una conferma in più sull’esistenza di Death Stranding 2.

La questione è iniziata nella serata di ieri in seguito ad alcune dichiarazioni dell’attore. Parlando in un’intervista del primo capitolo, Reedus ha, infatti, detto di aver appena iniziato il secondo, riferendosi a questo nuovo progetto anche come “parte due”. Non è la prima volta che sentiamo parlare di un potenziale sequel di Death Stranding. Già nell’agosto 2021, infatti, si diceva che il titolo fosse in fase di trattativa. Questa volta, sembra che la conferma che il lavoro è in corso arrivi direttamente da una delle figure principali del gioco, supportata dallo stesso Kojima.

Sfortunatamente, potrebbe volerci molto tempo prima di avere informazioni più concrete sul progetto. Secondo Reedus, il lavoro sul progetto è appena iniziato e date le poche parole spese dall’attore, è improbabile che sapremo molto altro a breve. Secondo quanto riferito, Kojima Productions starebbe lavorando a due giochi: uno grande e uno piccolo. Il secondo dovrebbe inoltre riguardare una nuova IP.