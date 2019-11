Death Stranding 2? Kojima pensa già al prossimo progetto

Hideo Kojima sembrerebbe già pronto a svilppare il suo prossimo gioco dopo Death Stranding, che sia un sequel o un nuovo progetto ancora non ci è noto.

Hideo Kojima e il suo team di lavoro Kojima Production hanno passato gli ultimi 3 anni nello sviluppo di Death Stranding, e anche se il titolo non è ancora uscito, Kojima è già pronto per passare a qualsiasi cosa su cui lavorerà dopo. Di recente, parlando in un’intervista con la redazione di Gamer.nl, Kojima ha affermato che sebbene si stia godendo il periodo di post-sviluppo di Death Stranding, le idee per un suo prossimo gioco gli stanno ronzando in testa già da qualche tempo.

Kojima ha quindi affermato: “Sto pensando a un progetto futuro da qualche tempo, ma questo non significa che gli ultimi periodi siano stati liberi da impegni o poco stressanti. Anche se ho imparato a gestire questo tipo di stress, a volte è abbastanza doloroso, come delle contrazioni durante il parto. Ma gli ultimi quattro anni sono stati probabilmente peggiori, poiché ora so che finirà presto. Allo stesso tempo, ora mi ritrovo a guardare tutto da lontano e la cosa mi diverte. “

Kojima ha già detto un paio di volte negli ultimi mesi che potrebbe lavorare su un sequel di Death Stranding per riuscire a stabilire correttamente quello che lui chiama “Strand Game” come un vero e proprio nuovo genere. Nel frattempo, Kojima è anche un grande fan dello streaming in cloud e afferma di avere in mente una grande idea incentrata proprio sullo streaming. È interessante notare che anche a settembre Kojima aveva suggerito che si stava preparando per iniziare a lavorare al suo prossimo gioco.

Nell’immediato futuro, però, Kojima e il suo team saranno partecipi del lancio della loro opera Death Stranding, che uscirà l’8 novembre per PS4. La versione PC invece è prevista per l’estate 2020. Vi ricordiamo che la nostra recensione di Death Stranding uscirà il giorno 1 novembre alle ore 8:01. Quale pensate che possa essere il prossimo titolo di Hideo Kojima dopo Death Stranding? Diteci la vostra.