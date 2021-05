Death Stranding 2, Refn sarà nel cast?

Uno dei maggiori punti di forza di Death Stranding era senza dubbio la presenza di un massiccio comparto narrativo, avvalorato dalla presenza di importanti attori nei panni dei personaggi principali. Basti pensare a Norman Reedus nel ruolo del protagonista Sam Porter Bridges, o Troy Baker e Mads Mikkelsen come antagonisti dell’opera per ricordare l’incredibile design dei personaggi. Death Stranding, con la sua narrazione e un gameplay unico, è riuscito ad entrare nel cuore di molti giocatori, che si chiedono ancora se arriverà mai un sequel.

Dopo la difficile situazione di Days Gone, il cui successore potrebbe non vedere mai la luce per la presunta maniacale volontà, da parte di Sony PlayStation, di pubblicare solo grandi blockbuster, alcuni credono che potremmo non avere mai neanche un eventuale Death Stranding 2. Tuttavia, nelle ultime ore Hideo Kojima ha pubblicato sui suoi profili social una foto in cui si trovava in una chiamata con uno degli attori presenti nel titolo: parliamo di Nicolas Winding Refn, che ha vestito i panni di Heartman nell’opera del 2019.

La videochiamata, durata due ore e mezza, è stata “energizzante” per Hideo Kojima, senza però specificarne le motivazioni. Molti credono che i due si siano parlati per discutere riguardo un ipotetico Death Stranding 2, dato che la figura di Refn è stata determinante per la direzione creativa del primo capitolo. Altri, invece, sperano in un possibile DLC del titolo, sebbene sia molto improbabile per via del tempo passato dal rilascio. Attualmente, infatti, è molto difficile immaginare quali sarebbero potute essere le motivazioni per cui Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn si siano chiamati.

All we need is LOVE ❤️ https://t.co/4iezjucEcF — Nicolas Winding Refn (@NicolasWR) May 14, 2021

Non possiamo neanche escludere che l’incontro sia avvenuto per scambiare quattro chiacchiere, ma Kojima ha dimostrato spesso in passato di rivelare dettagli sui suoi prossimi lavori pubblicando post sui social network. Voi cosa ne pensate? Credete che questo post possa preannunciare l’arrivo di Death Stranding 2 oppure che questa possibilità sia ancora troppo remota? Fatecelo sapere con un commento e restate connessi per non perdere nessuna novità!