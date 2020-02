Death Stranding si aggiorna, ora potrete saltare i video più velocemente

Death Stranding è uno di quei videogiochi che o lo si ama o lo si odia. Kojima Productions è in costante lavoro per migliorare l’esperienza del titolo con svariati aggiornamenti post lancio. Il titolo è ormai in commercio da diverso tempo per PlayStation 4, mentre per chi vuole vivere l’esperienza su PC dovrà aspettare quest’estate evitando ogni possibile spoiler in giro per il web. Death Stranding è indubbiamente uno dei capolavori moderni per eccellenza, ma nonostante tutto si ritrova ad inciampare diverse volte su piccoli dettagli tecnici che danno fastidio alla maggior parte dell’utenza. L’ultima Patch rilasciata, ad esempio, ha introdotto cambiamenti importanti negli incontri con le CA, con la possibilità di rimuovere l’animazione che avviene quando il protagonista Sam entra in un territorio occupato da queste entità.

In queste ore il profilo ufficiale Twitter di Kojima Productions ha annunciato di aver pubblicato un nuovo aggiornamento che porta Death Stranding alla versione 1.11 introducendo finalmente una featured richiesta da tempo da parte degli utenti. D’ora in poi sarà possibile saltare ogni sequenza premendo due volte il tasto “croce”, senza dover necessariamente premere “options” e selezionare “salta” dal menù di pausa. Una patch che renderà sicuramente più scorrevole l’esperienza.

【News】There is an update (version 1.11) for #DeathStranding launched today!

Some of the cut scenes can be skipped using the cancel button from the 2nd time. #TomorrowIsInYourHands pic.twitter.com/RMeM0qwBXi — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 28, 2020

Death Stranding di per sé ricordiamo che va goduto appieno e che ha bisogno certo del suo tempo per essere ingranato. Queste modifiche, seppur piccole, sicuramente aiuteranno l’esperienza di gioco portando quei videogiocatori a riprendere il titolo. Noi lo speriamo visto e considerando che il nuovo gioco di Hideo Kojima è a tutti gli effetti un vero e proprio capolavoro che entra proprio nel cuore dei videogiocatori. C’è da dire che ci sono tante altre featured che gli utenti vorrebbero inserite, tra queste possiamo citare la possibilità di una modalità foto e di un lettore musicale che consenta di ascoltare le canzoni della sua colonna sonora a piacimento. Chissà se in futuro verranno aggiunte.

Cosa ne pensate di questa notizia? State ancora giocando a Death Stranding? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo che ricordiamo essere in commercio dall’8 novembre scorso per PlayStation 4.