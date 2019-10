Death Stranding al prezzo più basso? Lo trovate su eBay!

vi segnaliamo che oggi su Ebay Death Stranding è disponibile al prezzo scontatissimo di soli 49,90€, rispetto agli originali 79,99€.

In uscita il prossimo 8 novembre (a proposito, la nostra recensione sarà online già il primo novembre in mattinata!), Death Stranding è certamente tra i titoli più atteso di questo ultimo trimestre del 2019. L’attesissimo ritorno di Hideo Kojima in esclusiva su PS4 ha da subito calamitato su di sé un’attenzione dei giocatori di tutto il mondo, complice non solo un mondo criptico ma affascinante ma anche la partecipazione al gioco di diversi volti noti del mondo del cinema tra cui gli attori Norman Reedus e Mads Mikkelsen.

Se anche voi siete incuriositi dal gioco e non vedete l’ora di acquistarlo ma, al contempo, vorreste attendere l’arrivo di qualche offerta o promozione, allora vi segnaliamo che oggi su Ebay Death Stranding è disponibile al prezzo scontatissimo di soli 49,90€, rispetto agli originali 79,99€. Un prezzo ottimo, attualmente il più basso del mercato (Amazon compreso!), e disponibile su una quantità davvero limitata di copie. Un’occasione irrinunciabile per garantirsi un titolo attesissimo già al day one, con un prezzo che sarebbe concorrenziale persino con le offerte tipiche del Black Friday.

