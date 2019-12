Death Stranding, un animatore ha creato un demake del titolo

Uno dei titoli più interessanti degli ultimi tempi è sicuramente Death Stranding, con l’opera prima di Kojima Productions che ha attirato a sé le attenzioni di pubblico e stampa specializzata. Conseguenza di questo grande successo è ad esempio il fatto che sono ad oggi innumerevoli gli artisti e i creativi che si sono messi in gioco con questo particolare titolo.

Fabricio Lima, un talentuoso animatore, ha infatti recentemente ricreato il titolo in una veste retro, che riesce a dare un’aura completamente differente, per quanto comunque riconoscibile, a Death Stranding. Potete vedere il lavoro di Fabricio Lima in azione direttamente nei video qui sotto.

https://twitter.com/NotFabricio/status/1202728978508898304

Molto difficilmente questo demake vedrà la luce a livello ludico ma si tratta comunque di un’interessantissima espressione artistica di un talentuoso animatore e, soprattutto, di un’ulteriore conferma della presa che ha avuto Death Stranding su un gran numero di persone.

Sebbene questo demake non sia quindi attualmente giocabile, e non è detto che lo sarà mai, potete spostare le vostre mire sull’altrettanto intrigante versione originale che, come riporta anche la nostra recensione, è: “un gioco che lascia il segno. Hideo Kojima riserva nella storia e nel gameplay tutto il suo genio creativo, che dimostra di essere molto più audace di quanto, forse, si pensasse. La struttura di gioco, elementare e banale a una prima, superficiale occhiata, nasconde sotto di essa un sandbox efficace, vario, fantasticamente orchestrato; un game design letteralmente nuovo, inedito.”

Che ne pensate di questa notizia e del grandissimo lavoro fatto da Fabricio Lima? Secondo voi renderebbe onore all’originale tale particolarissima versione di Death Stranding? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.