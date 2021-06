Death Stranding: annunciata la Director’s Cut in esclusiva per PS5

Ci siamo! Finalmente Hideo Kojima ha sfilato i veli del mistero dalla sua partecipazione al Summer Game Fest, l’evento di Geoff Keighley (il noto conduttore e giornalista videoludico, nonché ideatore e presentatore dei Game Awards). La presenza dell’iconico creatore videoludico, alla guida di Kojima Productions, era rimbalzata in rete pochi giorni addietro, grazie ad un tweet pubblicato proprio dalla sua assistente (ne abbiamo parlato in questa news). Senza indugiare in chiacchiere, scopriamo tutto su Death Stranding Director’s Cut.

Annunciato, attualmente, come esclusiva per PlayStation 5, al momento Death Stranding Director’s Cut non ha una data d’uscita. Ciononostante Keighley ha promesso novità a riguardo nel corso delle prossime settimane. Il trailer, che potrete trovare in calce alla news, è davvero esilarante, con chiari riferimenti a Metal Gear. Non vediamo l’ora di scoprire maggiori dettagli su questa nuova edizione dell’avventura di Sam Porter Bridges!

L’E3 2021 è ormai imminente: questa sera, invece, il Summer Game Fest di Geoff Keighley si sta dimostrando un ottimo punto di riferimento per i grandi annunci videoludici, ed anche un evento gradevole per quanto riguarda l’alta dose di spettacolo. Per conoscere date ed ore di tutte le conferenze, consultate questo articolo, nonché la nostra pagina speciale, per non perdervi alcun dettaglio proveniente dalla più importante fiera videoludica.

