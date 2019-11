Death Stranding: per Cory Barlog il titolo avrà un grande impatto sul settore

Una cosa è praticamente sicura: nel bene o nel male Death Stranding è riuscito a capitalizzare su di sé un’infinità di voci e discussioni vari. Un’impresa, questa, che in pochi prima di ora erano riusciti a compiere a tale livello.

Tra i tanti estimatori del gioco nelle ultime ore si è aggiunto anche Cory Barlog, il game designer dell’ultimo apprezzatissimo God of War. Secondo Barlog Death Stranding riuscirà addirittura a causare un grande impatto sull’intera industria videoludica.

Such great discussion happening today that has me reflecting on the impact Death Stranding is going to have on all future creators, emboldening them to stray off the path + follow a vision uniquely their own.

This makes me proud to create + hopeful of this industry’s future.❤️ pic.twitter.com/5tf2KXAbuF

