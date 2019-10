Death Stranding, i complimenti del regista di Mad Max

Il registra Frank Miller commenta Death Stranding e si complimenta con Kojima: "In lui vedo le qualità dei grandi registi".

A poco meno di due settimane dal lancio di Death Stranding, Frank Miller ha espresso il proprio apprezzamento per il nuovo titolo di Hideo Kojima. Il game designer ha pubblicato su Twitter un video, in cui il regista di successi come Mad Max: Fury Road e Happy Feet osserva con molta attenzione il gioco e commenta Death Stranding definendolo “incredibile”.

Le riflessioni di Miller però si estendono alla cinematografia in generale e alla creatività, con i rischi che questa porta con sé. “Nei film di solito si vedono sempre le stesse idee, gli stessi luoghi comuni. Qualcosa che finoe a qualche anno fa era considerato innovativo, oggi invece è diventato una sorta di cliché. Ed è qui che il coraggio creativo entra in gioco – ha detto Miller – e persone come Kojima-san che sono attrezzate per spingersi oltre i confini”.

So pleased to receive the comment for DEATH STRANDING from my GOD like figure, the filmmaker, George Miller👍🌈🦀☔️🐟🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/0lGkwdLJxS — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 26, 2019

“Le capacità tecniche che vedo nei grandi registi, le trovo adesso anche nell’opera di Kojima-san – ha detto Miller – Il linguaggio visivo, la sintassi, l’uso convincente delle immagini ci sono tutte. E tutte sono al servizio del pubblico per regalare un’esperienza davvero intensa”.

Miller però parla anche dei pericoli legati allo spingersi oltre i confini di un medium: “Il rischio è che le persone semplicemente finiscano per non accettare un approccio – ha aggiunto – che è in qualche modo troppo radicale. L’aspetto certamente positivo è che però in questo modo si riesce a portare un cambiamento nel medium sul quale si lavora” ha concluso Miller.

Frank Miller si aggiunge alla parata di personalità del mondo del cinema coinvolte in Death Stranding sia per la realizzazione che per la promozione, come nel caso del regista di Mad Max: Fury Road. D’altronde, com’è ben noto, il cinema è una delle grandi passioni di Kojima che ama condividere su Twitter i suoi gusti cinematografici e le foto con attori e registi. Death Stranding è in uscita il prossimo 8 novembre su PlayStation 4 dopo un periodo di sviluppo durato, secondo Kojima Productions, circa quattro anni.