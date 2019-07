Death Stranding: svelata la cover, Keanu Reeves avrebbe potuto far parte del titolo

A quanto pare il celebre attore Keanu Reeves sarebbe stato proposto a Kojima per ricoprire un ruolo all'interno di Death Stranding.

Uno dei titoli più attesi, se non il più atteso, di questo ricco 2019 è sicuramente Death Stranding. L’opera prima di Kojima Productions ha infatti raccolto nel corso del tempo un gran numero di appassionati, complice il grande appeal del titolo e, soprattutto, la presenza del celebre Hideo Kojima.

Con l’avvicinarsi dell’uscita del titolo, che ricordiamo essere attualmente fissata per il prossimo 8 Novembre 2019 su PlayStation 4, sempre nuove informazioni escono a riguardo, per la gioia dei fan di Death Stranding. A intervenire sull’argomento, direttamente dal Comic-Con di San Diego è stato questa volta nientepopodimeno che lo stesso Hideo Kojima.

Nell’occasione il celebre game designer ha svelato sia la cover del titolo che quella della steelbook ed ha inoltre rivelato che Keanu Reeves avrebbe potuto fare parte del progetto. Come rivelato da Kojima stesso, infatti, per il ruolo che alla fine verrà ricoperto da Mads Mikkelsen era stato proposto proprio l’attore famoso per aver interpretato Neo in Matrix. La volontà di Kojima di scritturare proprio Mikkelsen ha però prevalso e Reeves è quindi stato costretto a ripiegare su Cyberpunk 2077.

Durante il Comic-Con Kojima ha inoltre parlato della sua volontà di innovare e di creare qualcosa di veramente nuovo: “Non c’è motivo di ricreare qualcosa che esiste già, voglio fare qualcosa di completamente diverso, qualcosa che possa dare ispirazione al mondo intero”. Dichiarazioni che, ovviamente, non fanno altro che aumentare le già altissime aspettative per Death Stranding.

Che ne pensate di questa notizia, preferite come attore Keanu Reeves o Mads Mikkelsen? Secondo voi la scelta fatta da Hideo Kojima è azzeccata o avrebbe potuto e dovuto scegliere meglio? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo nei commenti!