Death Stranding: eravamo a conoscenza della data d’uscita fin dal 2016?

Secondo un utente su Twitter la data di rilascio di Death Stranding sarebbe stata inserita in un post di Kojima datato addirittura 2016.

Più ci avviciniamo all’uscita di Death Stranding e più veniamo a conoscenza di curiosità e anche di dettagli provenienti dal passato della campagna di marketing del gioco. La nuova opera fantascientifica dai tratti horror sviluppata da Kojima Productions, sta venendo celebrata in questi giorni da post sui social di celebrità del settore e speculazioni sul prossimo progetto di Hideo Kojima.

Durante il 2018 lo stesso Kojima aveva cominciato a pubblicare una serie di post e immagini volutamente criptici sui propri social. Gli appassionati ha creare le proprie ipotesi e teorie sperando di svelare qualche significato nascosti dai post di Hideo.

https://twitter.com/_CMwalsh/status/1191801593106194432

Secondo l’utente di Twitter _CMwalsh è il 2016 l’anno in cui possiamo trovare la più clamorosa informazione nascosta in un post di Kojima. A parer dell’utente di Twitter la data di uscita di Death Stranding era già stata nascosta in bella vista fin dal 2016, e nessuno l’aveva ancora notato fino ad ora. Secondo Chris, durante il reveal del logo nel trailer di presentazione dell’E3 2016, ci sono 11 lettere collegate da 8 fili; tutto ciò farebbe riferimento alla data d’uscita del gioco effettivamente prevista per l’8/11.

Conoscendo la mente geniale di Hideo Kojima possiamo anche pensare che sia tutto un piano ben riuscito da parte del Game Designer giapponese; tuttavia, sappiamo anche benissimo che la produzione di videogiochi non è mai così precisa, quindi a meno che non ci fosse un piano incredibilmente calcolato senza problemi di sviluppo, questa potrebbe essere solamente una coincidenza, non lo pensate anche voi? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.