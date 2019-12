Death Stranding: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Dopo un’estenuante e lunghissima attesa durata anni, finalmente lo scorso 8 novembre Kojima Productions ha rilasciato in tutto il mondo Death Stranding, uno dei titoli indubbiamente più significativi e rivoluzionari di quest’ultimo periodo, per quanto riguarda il ciclo di vita di PlayStation 4.

Il titolo è stato accolto in maniera più che positiva dalla critica, sebbene presenti delle meccaniche di gameplay che hanno fatto inevitabilmente storcere il naso a più di un giocatore. Nel corso della giornata di oggi, in particolare, il designer Hideo Kojima ha svelato tutti i dettagli riguardanti il futuro aggiornamento di Death Stranding, che arriverà nel corso delle prossime settimane, verosimilmente a metà dicembre.

L’aggiornamento in questione , come riportato dal tweet dello stesso Hideo Kojima, si focalizza soprattutto sulla gestione dei veicoli all’interno del gioco, con l’abilità di smaltirli nel caso in cui bloccassero eventualmente la strada, accontentando così le numerose richieste a seguito dei feedback dei giocatori di tutto il mondo.

Vi ricordiamo che Death Stranding è al momento disponibile in esclusiva per PlayStation 4, sebbene sia stata annunciata una versione per PC, in uscita presumibilmente entro i primi mesi del 2020, in base a quanto dichiarato da Kojima Productions. Vi ricordiamo che lo stesso Death Stranding è stato recentemente candidato tra i possibili Game of The Year ai The Game Awards 2019, che si terranno il prossimo 12 dicembre in diretta su Twitch: non ci resta dunque che attendere l’evento per saperne di più in merito. E voi, avete giocato all’ultima fatica di Hideo Kojima? Che ne pensate? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!