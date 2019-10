Death Stranding: svelate le dimensioni del titolo

Anche un altro mistero su Death Stranding è finalmente stato svelato: sono state infatti rivelate le dimensioni del titolo.

Manca oramai meno di un mese all’uscita di uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni e, nell’attesa di tale evento mediatico, sono sempre più i dettagli che emergono riguardo l’intrigante opera di Kojima Productions. L’8 novembre, data di lancio di Death Stranding, è infatti sempre più vicina.

Ad essere stato svelato oggi è il quantitativo di spazio d’archiviazione usato dal titolo su PlayStation 4. Un quantitativo che, ad onor del vero, non è neanche particolarmente sorprendente.

Death Stranding su PS4 richiederà infatti “solamente” 55 GB, un requisito inferiore ad altre produzioni analoghe, come Red Dead Redemption 2 e Call of Duty Modern Warfare. In ogni caso deve essere considerato il fatto che tale dimensione è quella richiesta all’installazione del titolo su disco e, di conseguenza, nel corso del tempo potrebbe aumentare senza problemi in seguito ad aggiornamenti ed update vari.

In ogni caso siamo sicuri che quei 55 GB ci regaleranno un’esperienza decisamente unica. Come riporta anche il nostro speciale a riguardo, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Death Stranding si compone dall’ignoto e dal conosciuto, miscelando i due in una formula così peculiare e forte che probabilmente riusciremo a metabolizzare solo dopo aver raggiunto i suoi titoli di coda.” Con delle premesse del genere rimanere indifferenti è veramente difficile.

Che ne pensate di questa notizia e dello spazio su hard disk richiesto dall’opera prima di Kojima Productions? Vi aspettavate delle dimensioni simili o siete invece rimasti stupiti da quanto svelato? Fateci sapere i vostri pensieri a riguardo comodamente nei commenti qui sotto!