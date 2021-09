Death Stranding Director’s Cut, il trailer finale è stato rimandato a nuova data

Kojima Productions e Hideo Kojima stesso avevano precedentemente fatto noto che sarebbe stato realizzato un trailer finale per Death Stranding Director’s Cut, che sarebbe stato rilasciato l’8 settembre 2021. Sarebbe stato il trailer che avrebbe aperto le porte al lancio della Director’s Cut dell’ultima fatica del papà di Metal Gear, editato da lui stesso per l’occasione. Tuttavia, poche ore fa l’autore ha caricato una nuova immagine promozionale su Instagram, rivelando indirettamente il rinvio dell’attesissimo video.

Come possiamo vedere nel post di Instagram di seguito, il trailer finale di Death Stranding Director’s Cut ha una nuova data e orario di lancio: sarà pubblicato il 9 settembre 2021 alle 10:00 (ore italiane), invece dell’ 8 settembre alle 9:00. Si tratta di soltanto un giorno in più prima di poter vedere quali sorprese aspettano coloro che vogliono tornare a consegnare pacchi nei panni di Sam. Hideo Kojima non ha fatto alcuna menzione del rinvio nel post, motivo per cui non sappiamo davvero perché è stato scelto di rimandare il trailer.

Death Stranding Director’s Cut sarà rilasciato il 17 settembre 2021 in esclusiva su PlayStation 5 e includerà molti contenuti aggiuntivi che faranno la felicità dei possessori della console di nuova generazione. Sappiamo già che la trama sarà ampliata da missioni secondarie inedite e dal tocco molto differente rispetto a quanto visto in precedenza. Di fatti, potremo prendere parte a sfide nel poligono, gare con i veicoli, combattere di nuovo alcuni boss del gioco e potremo addirittura fare dei salti acrobatici con la moto.

In qualche modo, Death Stranding Director’s Cut amplierà molto anche il comparto narrativo dell’opera rilasciata nel 2018 su PlayStation 4, soprattutto perché alla fine dell’ultimo trailer rilasciato finora è possibile vedere una CA mai vista prima e che ricorda in qualche modo una scena specifica vista proprio in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Secondo alcuni utenti, infatti, nella Director’s Cut potrebbero essere presenti molti collegamenti alla saga di Metal Gear Solid. Voi cosa pensate? Fatecelo sapere con un commento in calce.