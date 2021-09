Death Stranding Director’s Cut: il trailer montato da Kojima è spettacolo puro

Kojima Productions ha finalmente rilasciato il tanto chiacchierato trailer finale di Death Stranding Director’s Cut montato da Hideo Kojima in persona. Il filmato celebra il lancio della riedizione del gioco, in arrivo il 24 settembre in esclusiva per PS5.

4 minuti e 44 secondi di puro spettacolo. Il trailer di Death Stranding Director’s Cut, montato con minuzia dall’autore stesso del gioco, mette in luce la passione e l’estro cinematografico di Hideo Kojima. Il Final Trailer è accompagnato dalla canzone Goliath di WOODKID, nome d’arte del musicista, regista e compositore francese Yoann Lemoine. C’è molta attesa per la Director’s Cut, anche se in redazione abbiamo chi non gradisce l’operazione fatta da Sony.

Hideo Kojima ha montato ad arte questo Final Trailer, incastrando tra loro frammenti di gameplay con elementi che tutti i giocatori hanno già vissuto nelle loro prime partite di Death Stranding, e sezioni con le nuove feature che stanno per arrivare in gioco con la Director’s Cut. Ad esempio c’è il Buddy Bot, un robot che aiuta il protagonista Sam Porter Bridges a sopportare il peso delle consegne. C’è anche il Cargo Launcher, un cannone utile a spedire i pacchi a distanze considerevoli, e ci sono anche le gare su circuiti pre-costruiti. Al di là di questi inserimenti secondari nel gioco, la Director’s Cut di Death Stranding introduce anche nuove aree da esplorare, nuovi segreti da scoprire, un nuovo boss da combattere e, ovviamente, miglioramenti grafici.

Ricordiamo che Death Stranding Director’s Cut è in uscita il 24 settembre 2021 solo su PS5. I possessori del gioco su PS4 possono acquistare l’upgrade alla Digital Deluxe Edition per PS5 al prezzo di circa 10€. Nella giornata di domani 9 settembre ci sarà un PlayStation Showcase ma non sappiamo se anche il gioco di Hideo Kojima prenderà parte alla presentazione dato che il trailer finale è uscito proprio oggi, un giorno prima della messa in onda.