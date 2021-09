Death Stranding Director’s Cut, Kojima Production rassicura su un importante aspetto

Gli amanti delle produzioni di Hideo Kojima stanno aspettando con impazienza il rilascio di Death Stranding Director’s Cut, la versione migliorata e ampliata del titolo pubblicato su PlayStation 4 nel 2019 di cui vi abbiamo parlato in un nostro editoriale di recente. I giocatori possono aspettarsi quindi significativi upgrade grafici, dovuti soprattutto alla potenza di PlayStation 5, oltre che molte novità che smussano il gameplay in tanti piccoli aspetti. Sappiamo già che sarà estesa la storia dei personaggi, aggiunte nuove missioni, introdotto anche un poligono di tiro e dei veri e propri circuiti su cui gareggiare con dei veicoli.

Nell’attesa di provare tutte queste novità, alcuni si sono chiesti se con l’introduzione di così tanti miglioramenti e semplificazioni, Death Stranding Director’s Cut possa diventare molto più semplice da giocare dell’originale su PS4. Con non poca sorpresa, a rispondere alle domande degli utenti è la pagina Twitter di Kojima Productions stessa. Nello spiegare una delle migliorie apportate, un giocatore ha parlato delle sue perplessità rispondendo al tweet. Subito dopo, il profilo della software house ha argomentato la domanda dell’utente, spiegando che le modifiche al titolo sono state ragionate in modo da non renderlo più semplice, ma più variegato.

Al contrario, il profilo afferma che le consegne non diverranno affatto più semplice, e che tutte le novità introdotte con la Director’s Cut si occuperanno principalmente di donare diversità al gameplay. “Questo non significa che le consegne saranno più facili, ma [Death Stranding] è stato riprogettato per dare più varietà strategica ai giocatori“. Kojima Productions promette infatti nuovi modi per spostarsi, per portare i pacchi, per affrontare gli ostacoli che ci si mostreranno davanti e, quindi, tante opzioni inedite che non semplificheranno il gameplay ma lo renderanno più vario.

This doesn’t mean that the deliveries will become easier, but was redesigned to give more strategic variations for the players👍#DeathStranding#DeathStrandingDCTips https://t.co/bxZ4C0d9cq — KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) September 10, 2021

Insomma, ancora una volta il genio di Hideo Kojima si palesa, vista l’interessante attenzione che il team di sviluppo sta riponendo nel bilanciamento generale dell’opera. Ricordiamo ai lettori che Death Stranding Director’s Cut sarà rilasciato su PlayStation 5 il 24 settembre 2021 e che, se siete incuriositi sulle migliorie grafiche, potete vedere lo spettacolare trailer finale. Su PlayStation 5 il titolo potrà girare con due modalità grafiche: 4K in upscale e 60 FPS oppure 4K nativo con un frame rate minore. Quale preferireste? Fatecelo sapere con un commento.