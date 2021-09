Death Stranding Director’s Cut nasconde un po’ di P.T.

Nel corso del weekend sono emersi diversi footage inediti di Death Stranding Director’s Cut. Sono d’altronde tantissimi i giocatori che hanno avuto modo di mettere le loro mani sulla versione definitiva del gioco di Hideo Kojima e tra i tanti contenuti presenti era anche lecito attendersi diversi e nuovi easter egg. Il game designer giapponese però questa volta ne ha nascosto uno decisamente molto, molto inquietante, legato indissolubilmente al suo passato in Konami.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, il nuovo easter egg di Death Stranding questa volta cita direttamente P.T., ovvero quel Silent Hills nelle mani di Kojima che mai venne realizzato da Konami. All’alba del 2015 infatti il progetto fu brutalmente cancellato e pochi mesi dopo lo stesso game designer sarebbe stato allontanato dal publisher e sviluppatore. Nonostante siano passati diversi anni, Kojima tiene ancora molto a quel progetto e ha voluto rendere omaggio alla sua opera mai compiuta proprio nell’avventura di Sam.

Dove si trova questo particolare easter egg? Beh, diciamo che non sappiamo quando vi potrà capitare. La citazione è infatti nascosta nella stanza privata di Sam, dove l’eroe di Death Stranding si riposa dopo una lunga giornata di consegne. Se sarete abbastanza fortunati, durante uno dei suoi sonnellini, Sam sognerà la Lisa di P.T. intrappolata nella doccia, con conseguente uscita e aggressione al protagonista. La curiosità è che la versione di Lisa sembra in realtà essere costituita interamente di B.T., ovvero le Creature Arenate, che popolano gli USA post apocalittici creati da Hideo Kojima.

La clip è disponibile poco più sopra, ma vi avvertiamo: se avete lo spavento facile, vi consigliamo assolutamente di non guardare nulla di tutto ciò. Intanto, Death Stranding Director’s Cut non è stato l’unico gioco a citare P.T. Anche Watch Dogs Legion, in uno dei suoi ultimi DLC, ha reso omaggio al Playable Teaser di Kojima: trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.