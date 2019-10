Death Stranding sarà doppiato in italiano, confermato

Death Stranding sarà completamente doppiato in italiano, Sony Italia ha confermato ufficialmente la questione. Ecco tutti i dettagli.

Sony Italia ha confermato ai nostri colleghi di Everyeye che Death Stranding, il nuovo gioco di Hideo Kojima, proporrà il doppiaggio italiano completo. Il sentore l’avevamo già avuto, visto che PlayStation aveva pubblicato un trailer nella nostra lingua, ma ora è ufficiale.

Le esclusive PlayStation 4 (per quanto non sia ancora del tutto chiaro se Death Stranding lo sia o meno) sono sempre doppiate in italiano, quindi non si tratta di una sorpresa troppo grande. Pensiamo ad esempio a Bloodborne, primo soulslike di Miyazaki ad essere doppiato nella lingua del Bel Paese. Si tratta però di un notevole traguardo per Kojima: è dal 1998 che un suo gioco non dispone del doppiaggio italico (precisamente, parliamo di Metal Gear Solid).

Attualmente non ci sono informazioni su chi si sia occupato del doppiaggio e di chi ha prestato la voce. Non sappiamo nemmeno se sarà possibile scegliere liberamente la lingua: molti, dopotutto, preferiscono comunque optare per la lingua originale, sopratutto in caso di titoli fondati sul motion capture.

A meno che Sony PlayStation non riveli nuove informazioni in merito, dovremo attendere l’8 novembre per avere risposte, data nella quale sarà rilasciato Death Stranding. Il gioco è attualmente già in fase gold ed è anche stata annunciata la collector’s edition. Diteci, cosa ne pensate? La lingua italiana rende il gioco più interessante ai vostri occhi?