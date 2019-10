Death Stranding e The Last of Us Part 2 in sconto su Amazon!

Death Stranding e The Last of Us Part II sono oggi in sconto su Amazon.it per chiunque ne effettuerà il pre order!

Che Death Stranding e The Last of Us Part II siano tra le esclusive più attese dal pubblico PlayStation è cosa nota. Quel che forse non sapete è che entrambi i titoli sono oggi in sconto su Amazon.it per chiunque ne effettuerà il pre order! Death Stranding, attesissimo debutto di Hideo Kojima nella sua carriera post Konami arriverà su PS4 il prossimo 8 novembre. Il gioco è da tempo esaurito nelle sue versioni Collector’s Edition e Special Edition, ma su Amazon è oggi possibile acquistarlo al prezzo di soli 59,99, con ben 20€ di sconto sul prezzo originale. Non poco per un titolo non solo non ancora uscito, ma che sarà certamente tra i best seller dell’ultimo trimestre dei videogame console.

Per quanto riguarda The Last of Us Part II, invece, attesissimo sequel del capolavoro Naughty Dog non è solo in sconto, ma addirittura Amazon.it ha rimpinguato le disponibilità relative la versione Special Edition, esauritasi sulla piattaforma praticamente subito. Di per sé sarebbe già un’ottima notizia, se non fosse che anche la Special di The Last of Us Part II è disponibile a prezzo scontato: 79,99€ in virtù dei soliti 89,99€. Ovviamente le quantità saranno limitatissime, quindi affrettatevi ad effettuare la vostra prenotazione!

