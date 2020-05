Death Stranding: svelata la First Edition del gioco per PC

Che se ne voglia parlare bene o male, è indubbio che Death Stranding sia stato un gioco capace di far discutere. In molti lo hanno apprezzato ma tantissimi altri ne hanno criticato pesantemente le meccaniche ludiche, un vero e proprio spaccato dell’utenza che si è poi portato dietro innumerevoli voci di corridoio, tra risultati non ottimali su PlayStation 4 rispetto ai piani originali e presunte problematiche nei rapporti tra Sony e lo stesso Hideo Kojima, seppur al momento nulla di tutto questo sia stato effettivamente confermato o smentito.

Una situazione peculiare per un titolo quantomeno unico nel suo genere, insomma, un’esperienza che i videogiocatori potranno presto toccare con mano anche su PC. Come probabilmente saprete, infatti, il titolo è in dirittura d’arrivo anche su Personal Computer – nonostante le problematiche di questi ultimi mesi abbiano portato a dei ritardi per la release -, e proprio recentemente la software house ha deciso di svelare una nuova versione della sua creatura. Stiamo parlando della First Edition, la quale si porterà dietro vari contenuti aggiuntivi indubbiamente intriganti.

Andando più nello specifico, il prodotto si caratterizzerà per la presenza della steelbook – raffigurante Sam Porter Bridges -, la versione digitale della colonna sonora completa di Death Stranding e un artbook a tema. Secondo quanto dichiarato, il tutto includerà anche vari contenuti aggiuntivi utilizzabili in-game, comprendenti vestiario di vario tipo, esoscheletri e occhiali da Sole. Poco sopra potete comunque trovare il tweet contenente un’immagine con tutti i contenuti presenti all’interno della First Edition.

Sempre secondo quanto annunciato, l’edizione speciale verrà resa disponibile in Giappone a un prezzo di 8.690 Yen, che da noi equivarrebbe a circa 80 euro, seppur il numero di copie disponibili dovrebbe essere piuttosto limitato. Allo stato attuale, inoltre, non è stato inoltre rilasciato alcun annuncio in merito a una possibile release del prodotto anche in Occidente, seppur novità in tal senso potrebbero giungere nel corso delle prossime settimane.