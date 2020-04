Death Stranding: vendite inadeguate, Sony non supporterà più Kojima secondo un rumor

Sembra che tra Sony e il buon Hideo Kojima non scorra buon sangue: la casa giapponese si aspettava un successo maggiore da parte di Death Stranding, ultima opera di Kojima, che non ha attirato a sè una buona fetta di pubblico essendo un titolo piuttosto di nicchia.

A dar voce agli screzi che corrono tra lo sviluppatore e Sony è giunto l’insider KatharsisT. In particolare, secondo quest’ultimo, Kojima avrebbe ricevuto diverse offerte per finanziare il prossimo Silent Hill, offerte “difficili da rifiutare“, ha riportato. Stando a quanto emerso dai rumor, Hideo vorrebbe sviluppare un nuovo titolo horror per VR, ma Sony sembrerebbe non essere d’accordo. Dunque, sono emersi alcuni battibecchi tra Kojima Productions e Sony, poichè il primo, nonostante le offerte piuttosto appetitose per finanziare il nuovo Silent Hill, si è rifiutato di dirigere il progetto.

Dal canto suo invece, Sony avrebbe rifiutato di finanziare il progetto VR di Kojima a causa dell’insuccesso di Death Stranding, che non ha venduto tanto quanto sperava la casa giapponese. In particolare, Death Stranding ha totalizzato soltanto 3 milioni di giocatori, un numero ben lontano da quello sperato da Sony. Ovviamente, essendo un’esclusiva temporanea per PS4, i dati si riferiscono alla sola piattaforma; una volta che Death Stranding uscirà anche su PC, le vendite del titolo aumenteranno ancora, poichè ci saranno sicuramente diversi giocatori da PC interessati a provare il titolo.

Sembra quindi che Sony non creda nelle capacità del produttore, e non voglia lasciargli campo libero nello sviluppo della sua prossima opera. Ovviamente, ci teniamo a precisare come al solito, che si tratta di rumor e indiscrezioni, per cui vi invitiamo a trattare le notizie riportate come tali fin quando non emergeranno informazioni da fonti certe.