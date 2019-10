Death Stranding: il designer di Gears of War ha rifiutato una parte nel gioco

Manca sempre meno al rilascio di Death Stranding, la nuova esclusiva PlayStation 4 ideata da Hideo Kojima è attesa per il prossimo 8 novembre, e più ci avviciniamo al day one più informazioni e curiosità sullo sviluppo del gioco vengono rilasciate.

A quanto pare il creatore e designer di Gears of War, Cliff Bleszinski, ha quasi avuto un ruolo nel tanto atteso gioco di Kojima Productions. Bleszinski ha dichiarato su Twitter che Kojima stesso gli aveva chiesto di visitare il proprio studio e per farsi scansionare nel gioco; il creatore di Gears of War non ha però potuto accettare l’invito.

He asked me to come get scanned when I was in Japan but it was as BKP was nearly over and I was starting my "lay low" phase and opted out. Kinda regret it.

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) October 24, 2019