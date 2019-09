Death Stranding è gold, non ci saranno ritardi

Con più di un mese di anticipo rispetto alla data di uscita, Hideo Kojima conferma che Death Stranding è ufficialmente entrato in fase gold, ovvero il gioco è pronto per essere “mandato in stampa”. Non ci sono quindi rischi di ritardi dell’ultimo minuto e il gioco sarà disponibile di certo alla data annunciata.

La comunicazione dell’entrata in fase gold arriva direttamente dai canali social dedicati a Death Stranding, come potete vedere qui sotto. Nelle immagini vediamo Hideo Kojima stesso, con in mano una copia del gioco su disco, e tutto il team di Kojima Productions che può contare su circa ottanta persone, le quali hanno realizzato il gioco nell’arco di tre anni.

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) September 26, 2019