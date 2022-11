Sono passati esattamente tre anni dal lancio di Death Stranding: un’opera videoludica che ha saputo dividere il pubblico seppure trattasse una tematica d’unione molto forte. Nonostante questa forte divisione, a oggi sono in molti a voler vedere espanso l’affascinante universo di gioco, e i rumor su un possibile sequel titillano e non poco questi appassionati volenterosi di nuove scampagnate nel bucolico mondo creato da Kojima Productions.

Tralasciando tutti i discorsi ancora troppo fumosi sui rumor di un possibile seguito, in queste ore Kojima Producitons è tornata a celebrare Death Stranding svelando gli ottimi risultati che ha ottenuto il gioco nell’arco di questi suoi tre anni di vita. Come ci viene fatto notare con un nuovo post pubblicato oggi all’interno del sito ufficiale della software house nipponica, scopriamo che l’ultimo titolo di Kojima e compagnia è riuscito a unire la bellezza di dieci milioni di videogiocatori divisi su tre diverse piattaforme di gioco.

Il titolo ha iniziato la sua corsa al successo su PlayStation 4 come una delle esclusive più interessanti e attese del 2019. Dopo qualche tempo l’opera di Kojima Productions ha visto la luce sia su PC che sulla console di ultima generazione PlayStation 5, anche in una versione espansa chiamata Director’s Cut (che potete acquistare su Amazon). Questa espansione nel tempo ha visto un’affluenza di giocatori molto alta e sempre costante, il che si traduce in numeri molto forti per una IP che è nata “solo” tre anni fa.

Death Stranding ce l’ha fatta quindi: l’intento di connettere gli esseri umani in un mondo sempre più vuoto e in rovina è riuscito a unire moltissimi videogiocatori in un periodo per niente facile, dato che a soli pochi mesi dall’uscita del gioco ci si è trovati a dover vedercela con una pandemia e una totale chiusura del mondo reale per come lo conoscevamo prima.