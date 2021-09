Death Stranding: Hideo Kojima in pubblico simula di avere un BB

Nelle ultime ore, molti giocatori stanno passando del tempo in compagnia di Sam Porter Bridges e di un BB, dato che Death Stranding Director’s Cut è stato rilasciato su PlayStation 5 proprio due giorni fa. Di fatti, lo storico creatore di Metal Gear ha avuto molto da fare in questi ultimi mesi, mentre lavorava ai contenuti aggiuntivi per la sua opera del 2019. La nuova edizione del titolo presenta nuove missioni, una storia estesa e tantissimi elementi inediti che estendono di molto quanto già visto su PlayStation 4.

Il genio creativo di Hideo Kojima ha portato alla luce un’opera amatissima da tanti appassionati, fatta di personaggi carismatici e un gameplay decisamente atipico. Nelle ultime ore, però, lo storico game director ha riportato un evento molto particolare della sua quotidianità, che lo ha fatto immergere in modo inaspettato nel setting di Death Stranding. Kojima racconta di esser stato in un negozio gestito interamente da macchine e di aver percepito qualcosa che gli ricordava molto la sensazione di “estinzione” che trasuda Death Stranding.

Ancor più curiosa è stata la reazione del director: Hideo Kojima ha poi spiegato in un secondo tweet che quando succedono queste situazioni sposta la sua borsa dalla spalla al torace, facendo finta di essere Sam Porter Bridges con il suo BB. “Siccome non c’era nessuno nel negozio, mi sono sentito come nel mondo di Death Stranding, quindi ho portato davanti la borsa che avevo sulla spalla come se fosse una BB. Lo faccio spesso”.

Since there's no one at the store, I feel like I'm at a Death Stranding world, so I bring my bag from my shoulder to the front as if it were BB. I often do this. https://t.co/pdAXqfzypU — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 25, 2021

Così, Hideo Kojima racconta una piccola ma simpatica parte della quotidianità, mettendo in mostra una simpatica occasione in cui si immedesima nei mondi che produce. Dopotutto, l’attuale periodo storico è realmente riconducibile a quello di Death Stranding, dove i rapporti tra gli esseri umani vengono messi alla prova da un mondo sempre più ostile. Voi state giocando alla Director’s Cut del gioco? Se si, fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate. In ogni caso, vi lasciamo alla nostra recensione.