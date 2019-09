Death Stranding: Keanu Reeves ha fatto visita allo studio

A poco più di due mesi dal lancio dell’attesissimo Death Stranding, attualmente atteso per PlayStation 4 il prossimo 8 novembre, Keanu Reeves ha ben deciso di fare un salto da Kojima Productions, molto probabilmente anche per dare uno sguardo in anticipo al promettente titolo.

A testimoniare tale incontro è stato nientepopodimeno che il celebre Hideo Kojima, che ha postato sul proprio profilo Twitter ufficiale delle foto di tale evento.

Keanu Reeves ha inoltre deciso di lasciare anche una dedica al celebre game designer, con un tanto breve quanto significativo “Save Us Hideo”.

La dedica, rilasciata direttamente sulla lavagna nella cucina dello studio, è stata così tanto apprezzata da Hideo Kojima che il developer ha deciso di postare direttamente anch’essa sul proprio profilo Twitter.

He gave us the message on our kitchen board! Thank you so much, everyone at our studio loved it! The moment hades became heaven.👍🌈🦀🐋🐬🐟💀👶✋ pic.twitter.com/K37pPOvnJI

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 7, 2019