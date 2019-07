Death Stranding: Kojima sta facendo evolvere il medium, secondo Troy Baker

Death Stranding, secondo quanto rivelato da Troy Baker, sarà un nuovo passo in avanti per l'industria videoludica grazie al lavoro di Kojima.

Il misterioso Death Stranding è più di un “semplice” gioco e l’attore Troy Baker, che interpreta la parte di Higgs, ritiene che se Hideo Kojima, director del titolo, riuscirà a raggiungere gli obbiettivi che si è posto, il gioco sarà un nuovo punto di partenza. Durante il Manchester Comic-Con, l’attore ha suggerito che Kojima sta cercando di far evolvere il medium videoludico e l’industria intera con il suo progetto.

Le sue esatte parole sono state: “Si tratta di certo di una dichiarazione d’intenti. Se conoscete un minimo Kojima, sapete che lui non crea “giochi”. È un incredibile creatore di mondi. Sta cercando di muovere in avanti il medium, non solo di realizzare delle copie.”

Baker è estremamente certo del lavoro di Kojima e delle sue qualità, ha infatti affermato: “Questo sarà un gioco venduto grazie ai nomi sulla copertina ma non avverrà grazie a ‘Norman Reedus’ e a ‘Mads Mikkelsen’, e sono dannatamente certo che non sarà grazie a ‘Troy Baker’. Il nome che farà vendere questo gioco è ‘Kojima’.”

Una dichiarazione molto forte. Certo, ancora una volta questo non ci dice molto di pratico sul gioco, ma è innegabile che, di mese in mese, l’estrema passione e fiducia espressa dalle moltissime figure in campo nei confronti di Kojima ci fa credere sempre di più in Death Stranding.

Mettendo da parte l’hype, una cosa è certa: Death Stranding è il “gioco dei nomi”. Non solo abbiamo Troy Baker, Norman Reedus e Mads Mikkelsen, ma all’interno della nuova opera di Kojima appariranno anche i volti di Nicolas Winding Refn (Heartman), Guillermo del Toro (Deadman), Lea Seydoux (Fragile), Margaret Qualley (Mama) e Lindsay Wagner (Amelie), per citare i nomi più importanti. Diteci, cosa ne pensate di questo cast?