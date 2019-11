Death Stranding, Hideo Kojima spiega perché crea giochi “strani”

Il celebre Hideo Kojima ha finalmente svelato in un'interessaante intervista il perché crea giochi "strani" come Death Stranding

Come saprete benissimo il visionario game designer Hideo Kojima ama spesso andare fuori dal tradizionale, creando esperienze talvolta poco convenzionali. Tale modus operandi, come certificato anche dalla nostra recensione che potete trovare qui, può essere ritrovato anche nell’oramai prossimo Death Stranding.

Ma come mai Hideo Kojima ama così tanto sperimentare e creare giochi “strani”? A rispondere a questa domanda è stato nientepopodimeno che il celebre game designer durante un’intervista del suo Death Stranding World Tour.

Queste sono le parole di Kojima: “Credo che la semplicità sia una cosa apprezzabile, ma che viene consumata fin troppo in fretta. La semplicità è come il cibo: viene assorbita e non ne rimane nulla poco dopo. Qualcosa che non è digeribile però rimane nel tuo corpo più a lungo e non si riesce a capire di cosa si tratta. Se un film ti rimane impresso lo riguardi più e più volte, ne parli con i tuoi amici, continui a pensarci e, finalmente, cominci a capirne il vero significato. Quello che hai visto comincia ad avere una forma e ti resta impresso, non scivola via come qualcosa di semplice. Io voglio creare esperienze di questo tipo”.

Kojima ha poi continuato: “Sono cresciuto guardando film di questo tipo e voglio quindi fare la stessa cosa coi giochi. Tutti continuano a dire che si tratta di una cosa complicata ma credo che ognuno dovrebbe provarlo per tipo 5 o 10 anni e dopo comincerà a capire. Voglio creare veramente esperienze di qusto tipo.”

Per il game designer, inoltre, senza stimoli e sperimentazione non c’è opportunità di crescita: “Credo che gli stimoli siano essenziali per crescere. Senza fare cose nuove, senza nuovi stimoli si rimane infatti sempre allo stesso punto: è per questo che voglio che le persone facciano qualcosa di diverso e di difficile da assorbire. Ovviamente oltre che strano il tutto deve essere anche delizioso”.

Che ne pensate di questa notizia, vi aspettavate una tale spiegazione da parte di Kojima? Avete già preordinato Death Stranding o stavate aspettando le prime recensioni? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!