Death Stranding, Kojima è orgoglioso del multiplayer del titolo

Death Stranding non è uscito neanche da 24h ed è già entrato nel cuore dei giocatori, specialmente per il suo comparto multiplayer.

Siamo arrivati ieri al lancio ufficiale di Death Stranding. La tanto attesa opera di Hideo Kojima che ha creato un hype palpabile con mano negli ultimi tre anni ed è entrato irrimediabilmente nel cuore dei giocatori, ha finalmente preso vita tra gli scaffali dei negozi.

Dopo la nostra guida dedicata in continuo aggiornamento, e al complimento del maestro Kojima agli italiani durante un’intervista di Tgcom 24, il game director è stato intervistato da PlayStation Access con una domanda tanto interessante quanto curiosa: qual è l’elemento del gioco di cui oggi è più orgoglioso? La risposta di Kojima non si è lasciata attendere: “Se si guada al mondo oggi, siamo connessi ad Internet ventiquattr’ore al giorno. E quella tecnologia avrebbe dovuto essere lì per renderci felici. Tuttavia, quello che si vede oggi sono persone che in maniera anonima si scontrano o discriminano l’una con l’altra. Alcune persone si stanno stufando dei social media o di Internet nel suo complesso. Ma – prosegue – quando giochi a Death Stranding, le tue connessioni con le altre persone sono completamente positive“.

Kojima non era certo che questa positività avrebbe funzionato ma, vedendo i feedback del pubblico, ne è rimasto molto orgoglioso. Una positività che ha toccato, a quanto pare, anche il mondo reale, grazie ad un gruppo di persone che su Reddit hanno regalato copie di Death Stranding a giocatore che non potevano permetterselo. Un vero atto di umanità, gentilezza e connessione. Proprio come Kojima sperava.

Ricordiamo prima di lasciarvi, che Death Stranding è l’esclusiva PS4 uscita ieri 8 novembre e può contare sulla partecipazione di moltissimi grandi nomi del mondo del cinema: Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Guillermo del Toro, Lindsay Wagner, Léa Seydoux, Margaret Qualley; solo per citarne alcuni.