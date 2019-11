Death Stranding: Kojima ci mostra svariati retroscena sui filmati di gioco

Dopo all’incirca un mese dall’uscita di Death Stranding, sembra che ci sia ancora molto di cui discutere sulla nuova esperienza targata Kojima Production. A tal proposito vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato alla trama e al finale del nuovo gioco ideato da Hideo Kojima, potete trovare l’articolo a questo indirizzo.

In queste ultime ore lo stesso Kojima ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una serie di post che mostrano diverse fasi di lavorazione che hanno poi portato il team e tutti gli attori coinvolti al progetto a realizzare i folgoranti filmati che fanno da intermezzo all’interno del gioco.

Then we let the actors to act. Here, we exchange ideas on site and fix the final movements and then action!

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 27, 2019