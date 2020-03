Death Stranding: Kojima presenta il veicolo a tema Half Life

Death Stranding, titolo firmato da Hideo Kojima è disponibile già da diverso tempo su PlayStation 4. Per molto utenti il gioco risulta un vero e proprio capolavoro moderno con una trama che raccoglie tematiche importanti decisamente attuali mai visitate nell’ambito del gaming. L’opera realizzata dal game director, come ben sappiamo, approderà su PC il prossimo 2 giugno ed avrà diverse featured che sicuramente faranno felici un sacco di utenti. Vi abbiamo parlato infatti dell’aggiunta della photo mode oppure del supporto ai monitor Ultra Wide ma quest’oggi è stata annunciato il veicolo a tema Half Life.

Death Stranding su PC ha stretto una collaborazione con Half Life, tanto da aver aggiunto anche un cappellino a tema. Evidentemente le sorprese non sono finite qui in quanto Hideo Kojima attraverso il suo profilo ufficiale Twitter ha presentato un veicolo a tema realizzato con la photo mode. Qui di seguito potete vedere il post pubblicato dal game director.

Una gradita aggiunta per tutti i fan di Half Life che potranno divertirsi andando in giro sfoggiando il proprio veicolo a tema. Sebbene sia una piccola featured è bello pensare quanto Hideo Kojima provi ad impressionare i giocatori PC inserendo item cosmetici e queste piccole aggiunte che, nonostante non cambino l’esperienza di gioco, faranno divertire sicuramente il pubblico.

Cosa ne pensate di questa notizia? Apprezzate le, seppur di minora importanza, aggiunte attuate da Hideo Kojima? Ma sopratutto, acquisterete Death Stranding su PC? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità dedicate al titolo targato Kojima Productions.