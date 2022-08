Nel corso della giornata di ieri, Microsoft, Kojima Productions e 505 Games hanno annunciato l’arrivo di Death Stranding su PC Game Pass, il servizio di casa Microsoft ha agginto il gioco di Hideo Kojima solamente per computer, perché ovviamente per console sono detenuti da Sony e stando a quanto riferito da Push Square, il colosso nipponico non ha avuto nessun coinvolgimento nell’inserimento del titolo all’interno del servizio.

In una nota spedita ai colleghi britannici, infatti, Sony ha dichiarato che non ha nessun tipo di controllo in merito alla versione PC di Death Stranding. “Sony Interactive Entertainment non ha nessun coinvolgimento in questa produzioni. I diritti relativi alla versione PC del gioco sono nelle mani di Kojima Productions e 505 Games”, le parole di un rappresentante del colosso nipponico. Questo ovviamente vale solamente per le versioni PC del gioco: i diritti relativi alla versione console, invece, sono pienamente nelle mani di Sony Interactive Entertainment ed è questo il motivo per cui l’opera non potrà mai debuttare su console diverse da quelle di PlayStation.

Non è la prima volta che assistiamo a uno scenario simile. MLB The Show, gioco pensato per le console PlayStation, è di recente approdato anche su Xbox e Nintendo Switch. Questo perché Sony Interactive Entertainment non ha nessun controllo sui diritti della licenza, che sono in mano invece alla Major League Baseball.

Death Stranding sarà disponibile su PC Game Pass a partire dal 23 agosto 2022. Il gioco presente nel servizio Microsoft sarà la versione base e non la Director’s Cut, che ha debuttato nel 2021 su PS5 e quest’anno su PC tramite Steam ed Epic Games Store. Al momento, Hideo Kojima è al lavoro su un nuovo progetto, che sarà esclusiva console Xbox. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.