Death Stranding, secondo un leak ci sarebbe già un’espansione in lavorazione

Secondo un leak emerso nelle ultime ore Death Stranding riceverà nel corso del 2020 un'espansione dal nome September-1998.

Death Stranding è uscito solamente ieri ma nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero un’espansione dell’intrigante titolo già da ora in lavorazione. A far emergere tali indiscrezioni è stato un utente di Reddit, che afferma di avere delle fonti sicure su tale argomento.

L’espansione in questione prenderebbe il nome di September-1998 e verrà rilasciata, sempre in base a quanto emerso dal leak, in concomitanza con l’uscita di Death Stranding su PC, che ricordiamo essere atteso su tale piattaforma nell’estate del 2020.

Purtroppo tale utente, oltre che annunciare la possibile esistenza di September-1998, non ha aggiunto ulteriori dettagli a riguardo, se non che tale espansione conterrà anche una modalità raid in essa. Nulla da fare, purtroppo, neanche sulla natura di tale DLC che non è quindi chiaro se sarà reso disponibile gratuitamente o a pagamento, sebbene il leak propenda più per la seconda opzione.

Trattandosi di un leak vi invitiamo comunque a prendere con le pinze tutte le notizie riguardanti questa fantomatica espansione di Death Stranding e di aspettare annunci ufficiali prima di darla per confermata.

Se volete ingannare l’attesa dell’annuncio o se volete farvi un’idea più chiara di quello che è il titolo d’esordio di Kojima Productions vi invitiamo a leggervi la nostra recensione, che trovate comodamente qui.

Che ne pensate di questa notizia e di Death Stranding in particolare? Avete già avuto modo di mettere mano sulla particolare opera di Hideo Kojima o state invece aspettando un calo di prezzo? Fateci sapere quali sono le vostre impressioni sul titolo direttamente nei commenti!