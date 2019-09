Death Stranding: il neonato ci parlerà tramite il controller

Death Stranding proporrà una feature unica tramite un controller speciale: ecco cosa ha annunciato Kojima tramite i propri canali social.

Death Stranding sarà disponibile fra circa un mese e, da alcuni giorni, è ufficialmente in fase gold. Pur essendo molto vicini all’uscita, c’è ancora molto da capire e da scoprire: i grandi segreti di Death Stranding rimarranno per certo nascosti fino a quando non avremo l’opportunità di provarlo con mano, ma già ora possiamo venire a conoscenza di un piccolo dettaglio interessante.

Il profilo inglese di Hideo Kojima ha svelato che il controller esclusivo della versione speciale di PlayStation 4 Pro a tema Death Stranding ci farà sentire la voce di BB, il neonato che porteremo con noi durante il nostro viaggio. Non è del tutto chiaro se questa feature sarà presente anche con i controller normali.

By setting, you’ll be able to have BB’s voice coming out from this BBish controller👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/BzBRI4Oyxb — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 27, 2019

La versione speciale a tema Death Stranding di PlayStation 4 Pro proporrà la console con colorazione unica, bianca con sopra impronte delle mani nere, ormai uno dei simboli del gioco. All’interno dell’impronta del palmo possiamo vedere i continenti. La console riporta anche la scritta “Death Stranding” frontalmente, oltre che sul touchpad del controller, il quale sarà coloro giallo-oro trasparente.

Vi ricordiamo che Death Stranding sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 su PlayStation 4. Il protagonista principale, Sam, è interpretato da Norman Reedus (The Walking Dead). Nel cast troviamo anche grandi attori come Mads Mikkelsen (Hannibal), Lea Seydoux (La vita di Adele), Margaret Qualley (C’era una volta a… Hollywood), Lindsay Wagner (La donna bionica). Inoltre, i registi Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn hanno prestato il proprio volto per due personaggi. Infine, sarà presente anche il famoso doppiatore Troy Baker. Diteci, cosa ne pensate dell’opera di Kojima?