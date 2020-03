Death Stranding: Norman Reedus vorrebbe lavorare ancora con Hideo Kojima

Death stranding è sicuramente uno dei capolavori moderni per eccellenza. Il titolo approderà il prossimo 2 giugno su PC con delle featured inedite come la tanto attesa photo mode richiesta dagli utenti. Sicuramente il gioco ha proposto una trama scritta in modo magistrale da Hideo Kojima presentandoci dei personaggi scritti in modo davvero impeccabile, uno di questo è sicuramente Sam interpretato da Norman Reedus.

Come tutti ben sapremo Norma Reedus stava già lavorando con Hideo Kojima in Silent Hills, successivamente cancellato da Konami la quale ha fatto infuriare lo stesso attore e il game director. Questo ha portato successivamente al progetto di Death Streanding che sicuramente ha riscosso un enorme successo. Reedus è stato intervistato da Wired ed ha risposto a diverse domande, una delle quali ha riferito che il suo lavoro con Kojima non è affatto concluso affermando di voler proseguire e lavorare ancora con il game designer in futuro.

Per l’occasione sono emersi anche dei curiosi retroscena sulla vicenda che ha portato lui a lavorare per Death Stranding. Guillermo del Toro mi chiamò e mi disse c’è una persona che si chiama Hideo Kojima che ti chiamerà e tu devi solo dire sì“. Alla richiesta del regista del perché avesse risposto subito in modo affermativo lui ha risposto che avrebbe dovuto dire per forza di si, come un sesto senso. Dopo averlo conosciuto al Comic Con di San Diego sono diventati amici, tanto che potete vedere da voi le sue reazioni ai precedenti Game Awards. Norman Reedus inoltre ha concluso dicendo “Siamo in accordo per fare altre cose“. Che questa possa essere una speranza per tutti di veder rinascere dalle ceneri il progetto Silent Hills? Non possiamo saperlo e per questo bisogna sperare in futuro.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza della profonda amicizia nata tra Norman Reedus e Hideo Kojima? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per tutte le novità nel campo videoludico.