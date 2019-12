Death Stranding, tutte le novità della patch 1.07

Annunciata nelle scorse settimane, la patch 1.07 di Death Stranding è stata distribuita in questi ultimi giorni a tutti gli utenti. L’aggiornamento non introduce nulla di rivoluzionario al complesso titolo di Kojima Productions ma apporta qualche leggera miglioria per rendere la vita più semplice ai Sam “Porter” Bridges impegnati nelle loro consegne e sparsi per il mondo.

Innanzitutto la patch permette, finalmente, di scegliere la dimensione dei caratteri. Death Stranding, infatti, ha una notevole quantità di testo su schermo e nei menu ma le dimensioni dei caratteri, prima di oggi, risultavano troppo piccole creando molte difficoltà ai giocatori. Con il nuovo aggiornamento è stata invece introdotta la possibilità di aumentarne la grandezza direttamente dal menu delle opzioni.

Un’altra delle segnalazioni arrivate dagli utenti riguardava la posizione di alcuni veicoli degli altri giocatori visibili sulla mappa. In maniera involontaria, e molto più spesso volutamente, la posizione di questi mezzi finiva per ostacolare gli altri giocatori, ostruendo, ad esempio, l’ingresso a determinati edifici. Grazie al nuovo aggiornamento della patch 1.07 è stata introdotta la possibilità di smantellare i veicoli degli altri giocatori che potrebbero intralciarvi. L’altra novità riguarda l’odradek: quando infatti il braccio robotico si attiva, adesso il carico di Sam diventa trasparente per poter vedere i movimenti più chiarimente.

Un’altra novità riguarda l’ordine con cui vengono visualizzati i vari carichi perduti: precedentemente questi venivano ordinati per dimensioni mentre adesso vengono raggruppati per luogo di consegna rendendo più veloce così la scelta del carico in base al luogo in cui si sta andando. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la possibilità di poter interagire in maniera immediata e chiara con gli amici del PSN all’interno del gioco in modo da vedere più spesso le loro strutture o poter stipulare eventualmente un contratto Strand.