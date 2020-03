Death Stranding: gli oggetti di Half-Life avranno delle funzioni specifiche?

Giusto un paio di settimane fa abbiamo ricevuto la data di lancio di Death Stranding per PC, ed insieme a questa nuova informazione è stato rilasciato anche un trailer che ha messo in mostra le diverse novità che sono state introdotte in questa versione del titolo. Oltre al supporto ai monitor Ultrawide, l’opera sviluppata da Kojima Production vedrà l’inserimento di alcuni oggetti prelevati direttamente dal brand di Half-Life.

Stando ad un nuovo tweet di Hideo Kojima, questi oggetti potrebbero essere molto più utili di quanto sembra sia per Sam che per il giocatore durante il viaggio. Nel suo post Kojima ha mostrato prima il copricapo con le fattezze dell’Headcrab, e poi è passato ai Gravity Gloves; questi ultimi una novità che esordirà nella serie con il prossimo capitolo Half-Life Alyx.

In the DS PC ver trailer, what Sam is wearing is called the Headcrab and Gravity Gloves from Half-Life. Since those are collaboration items, each one has a special feature. See the comparison of Half-Life: Alyx and DEATH STRANDING below.

Pre-Order now:https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/6R42eqe4hT

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 12, 2020