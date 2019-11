Death Stranding: patch 1.03 già disponibile, ecco tutti i miglioramenti

Death Stranding sarà presto disponibile e ci accoglie con una nuova patch: ecco i dettagli dei miglioramenti dell'aggiornamento 1.03.

Death Stranding sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2019 su PlayStation 4, ma l’opera di Kojima Productions è in circolazione da molto tempo. Le più grandi testate mondiali hanno avuto modo di testarlo per un lungo periodo e, come già sapete, hanno potuto proporre la propria recensione del gioco. Ovviamente anche Game Division è tra di esse: potete infatti leggere la recensione di Yuri Polverino a questo indirizzo. Come spesso accade, però, queste settimane sono state sfruttate dagli sviluppatori per dare gli ultimi ritocchi al gioco, tramite patch.

Un primo update, dedicato al miglioramento delle performance di Death Stranding, è stato rilasciato per i recensori lo scorso mese e pesava circa 400 MB. Ora, a pochi giorni dal lancio, è stato introdotto un altro aggiornamento, precisamente il numero 1.03 che pesa all’incirca 1 GB. Poco sotto potete vedere le novità introdotte da questo update.

Per iniziare, la patch 1.03 di Death Stranding risolve vari problemi non meglio definiti. Vengono introdotti degli aggiustamenti al bilanciamento del gioco ed è stata migliorata anche la qualità della traduzione. Inoltre, la versione dei dati di salvataggio è stato aggiornata a 1.03: è importante notare che tutti i dati di salvataggio in versione 1.03 non saranno compatibili con le precedenti versioni di Death Stranding.

Vi ricordiamo infine che, come sospettavamo, Death Stranding non è un’esclusiva totale di PlayStation 4: il gioco di Hideo Kojima, sviluppato con il supporto di Guerrilla Games (Horizon Zero Dawn, Killzone), sarà rilasciato anche su PC nell’estate del 2020. Non sappiamo, per ora, quali saranno i vantaggi di tale versione, ma è già stato rivelato che non sarà pubblicato da Sony, ma da 505 Games, distributore italiano che si è occupato tra gli altri di Control (Remedy Entertainment) e Assetto Corsa (Kunos Simulazioni). Diteci, quanto attendete Death Stranding?