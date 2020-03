Death Stranding: il supporto ai monitor Ultra Wide comprende anche i filmati

Death Stranding è stato sicuramente uno dei giochi più chiacchierati del 2019, il game director Hideo Kojima ha sfornato per molti utenti un vero e proprio capolavoro con una storia da brividi che ha fatto riflettere migliaia di giocatori in tutto il mondo. Come sappiamo tutti, il titolo approderà su PC il prossimo 2 giugno con diverse meccaniche aggiuntive come la tanto attesa photo mode mostrata in azione proprio ieri dallo stesso Kojima sul suo profilo ufficiale Twitter. In questi giorni, inoltre, gli sviluppatori hanno ufficializzato che il gioco fantascientifico horror utilizzerà su PC la protezione anti-pirateria Denuvo DRM, tanto criticata però da molti utenti per aver causato diversi problemi.

Proprio in questi minuti l’account ufficiale di Kojima Productions ha mostrato un video nel quale ufficializza il supporto ai monitor ultra wide, ma questo non avverrà solo durante le fasi di gameplay ma anche durante i filmati d’intermezzo. Questi sono stati ottimizzati alla perfezione e faranno sicuramente felici tutti i possessori del monitor. Qui sotto potete vedere il filmato postato poco fa su Twitter.

PC ver. which will be released June 2nd! Not just the game play scenes, but the cutscenes will have the ultra wide monitor support. You will get wider, deeper into the world of #DeathStranding.

Ricordiamo che i preorder di Death Stranding sono già aperti su Steam e su Epic Games Store, effettuandolo i giocatori avranno il diritto ad alcuni bonus tra cui artwork e sfondi in HD, colonna sonora originale ed alcuni oggetti in game come il già mostrato cappello a tema Half Life. La versione fisica invece includerà tutti i contenuti digitali ed una custodia inedita in metallo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete felici? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutti i dettagli relativi alla versione PC di Death Stranding, ricordandovi inoltre che il titolo è disponibile su PlayStation 4 già dall’8 novembre scorso.