Death Stranding: versione PC e periodo di uscita confermati

Death Stranding, la nuova opera fantascientifica dai tratti horror ideata da Hideo Kojima, è ormai prossima all’uscita su PlayStation 4, e proprio a pochi giorni dal rilascio arriva una notizia che farà sicuramente felici non solo i possessori della console Sony. L’account Twitter ufficiale di Kojima Productions ha fatto sapere ai fan che una versione per PC di Death Stranding sarà pronta per il lancio durante l’estate 2020.

Il tweet recita: “Grazie a tutti voi che avete supportato Death Stranding! L’uscita di Death Stranding su PlayStation 4 è prevista l’8 novembre 2019!! Inoltre, Kojima Productions è felice di annunciare che Death Stranding arriverà su PC all’inizio dell’estate del 2020!!”

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) October 28, 2019