Death Stranding è il gioco con più perfect score dell’anno

Death Stranding è quasi pronto ad uscire sul mercato, nel frattempo le recensioni lo premiano come il titolo con più perfect score del 2019.

Mancano solo tre giorni all’uscita di Death Stranding su PlayStation 4, mentre la versione del titolo per PC arriverà l’anno prossimo in periodo estivo. All’interno della nuova opera fantascientifica dai tratti horror ideata da Hideo Kojima, i giocatori vestiranno i panni di Sam “Porter” Bridges, interpretato da Norman Reedus, l’attore noto come Daryl Dixon nella serie televisiva The Walking Dead.

Le recensioni del gioco sono uscite lo scorso venerdì e potete leggere la nostra a questo indirizzo. Attualmente Death Stranding è il videogioco che ha ottenuto più perfect score del 2019, come si può notare osservare gli elenchi delle recensioni su siti come Opencritic e Metacritic.

Nonostante qualche critica negativa, il nuovo titolo di Hideo Kojima è stato accolto più che bene ovunque, presentandosi come uno dei papabili giochi dell’anno. Il voto più alto ottenuto da Death Stranding in Italia è un 9.8, mentre dalle testate internazionali il gioco ha ricevuto per ben 14 volte il massimo dei voti.

Vi ricordiamo che Death Stranding è in uscita il prossimo venerdì 8 novembre per PlayStation 4. La versione PC del titolo invece, arriverà durante l’estate del 2020 e sarà distribuita da 505 Games. Cosa pensate di tutti i perfect score ottenuti dal nuovo gioco di Kojima? Diteci la vostra tramite la sezione dedicata ai commenti.