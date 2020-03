Death Stranding: ufficiale, la photo mode arriva su PS4

Come ben sappiamo, l’account Twitter di Hideo Kojima è sempre attivo, specialmente quando si parla di nuove featured di Death Stranding, l’ultima sua creazione. Il titolo, ormai uscito da diverso tempo su PS4, approderà il prossimo 2 giugno anche su PC. Il game director ha quindi postato diversi aggiornamenti, tra cui la tanto attesa photo mode richiesta da diverso tempo dagli utenti. Tale feature inizialmente era stata annunciata solo per la versione PC, ma ora, attraverso un comunicato su Twitter, Kojima ha fatto sapere che verrà rilasciata anche sulla console di casa Sony.

Il fondatore di Kojima Productions ha quindi ascoltato le richieste dei giocatori e proprio quest’oggi ha annunciato che la photo mode sarà disponibile su PS4. Diverse settimane aveva presentato questa feature con un video dimostrativo sempre sul suo profilo social. Il gameplay viene messo in pausa ed è possibile ad esempio cambiare l’angolazione della telecamera, la profondità di campo e tanto altro ancora per dare vita a spettacolari foto da condividere con gli utenti in tutto il mondo.

Today’s good news!

DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery👍😍 pic.twitter.com/Dspi2DpVpS

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 24, 2020